Poskupljenje struje u Njemačkoj u narednim mjesecima pogodiće oko 3,7 miliona domaćinstava, pokazuju podaci portala za poređenje cijena Verivox.

Dok osnovni snabdjevači najavljuju prosječno povećanje cijena od osam odsto, pojedini privatni snabdjevači šalju kupcima obavještenja o poskupljenju kilovatsata za čak 85 odsto, a u nekim slučajevima cijena se i udvostručuje, prenosi Feniks magazin.

Novi talas poskupljenja obuhvata period od decembra do februara, ali i proljeće 2027. godine, kada ističu brojne garancije fiksnih cena.

Pojedinačni skokovi od 85 odsto pa sve do dvostruke cijene

Prema dopisu upućenom jednom korisniku, koji je objavljen na platformi X, jedan snabdjevač od 21. aprila 2027. povećava cijenu kilovatsata električne energije sa dosadašnjih 31,19 na 57,70 centi, što predstavlja poskupljenje od 85 odsto. Za tog kupca to znači dodatni trošak do 299,30 evra godišnje, dok će za domaćinstva sa većom potrošnjom iznos biti znatno viši.

Potrošački portal Finanztip navodi i još drastičnije primjere kod snabdjevača PlusStrom, gdje se pojedinim kupcima cijena kilovatsata više nego udvostručuje nakon isteka perioda garancije cene.

Veliki snabdjevači povećavaju cene u prosjeku za osam odsto

U okviru osnovnog snabdevanja, veliki nemački snabdevači, među kojima su EnBW, EWE, RheinEnergie i Mainova, već su najavili ukupno 329 poskupljenja za period od decembra do februara.