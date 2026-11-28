Marija Milovanović (56), pronađena je mrtva 25. novembra u Meksiku, u gradu Valparaisu, a uzrok smrti još uvijek je nepoznat, ali se na društvenim mrežama danima širi apel da se pomogne u nalaženju njene porodice, jer nema ko da je sahrani.

Marija je, kako se navodi u objavama na Fejsbuku, u srijedu identifikovana na osnovu jugoslovenskog pasoša izdatog prije 30 godina, nakon čega su istražni organi iz Zakatekasa uputili apel svima onima koji je poznaju da se jave nadležnom meksičkom tužilaštvu, Ambasadi Srbije i počasnom konzulu u Zapopanu.

Okolnosti njene smrti, kao i mjesto gdje je pronađena još uvijek su prava misterija, a istražni organi pokušavaju sve da rasvijetle.

Međutim, otkriveno je da je riječ o ženi iz Niša. Ona je do devedesetih godina sa majkom, ocem i sestrom živela u centru tog grada.

"Njena porodica važila je za jednu od najuglednijih, a bili su i veoma imućni. Osim što su držali prve butike u Nišu, s obzirom na atraktivnu lokaciju, izdavali su i lokale. Marija je važila za lijepu i atraktivnu djevojku. Oni koji je znaju prisjećaju se da je skretala pažnju na sebe. U vrijeme njene mladosti bili su popularni "šminkeri", osobe koje su se izdvajale po atraktivnoj garderobi i frizurama. Ona je bila jedna od njih", priča za Novu Marijin stari komšija.

On dodaje da nije poznato zašto je Marija napustila Niš, kao ni kako je preminula u Meksiku.

"Šta se sa njom desilo, niko od nas ne zna. Jednostavno je jednog dana nestala, njeni nikada nisu pričali o tome šta je sa njom. Nismo ništa znali dok se nije pojavila vijest o njenoj smrti. Navodno je održavala labavu vezu sa porodicom, govorilo se da joj majka povremeno šalje novac. Gde je bila, šta je radila, niko ne zna", navodi ovaj Nišlija.

U srijedu su i mediji Savezne države Zakatekas pozvali čitaoce i gledaoce da se jave ukoliko imaju bilo kakvu bližu informaciju o Mariji Milovanović.

Prema njihovim nepotvrđenim informacijama, sumnja se da je ova žena izvjesno vrijeme boravila i u drugim saveznim državama u Meksiku, poput Huehukilja i Haliska.

Pojedine osobe na društvenim mrežama navode i da je možda riječ o osobi koja je 2000. godine protjerana iz Jugoslavije, te da se tada preselila u Meksiko, gdje je, kako tvrde, stigla ilegalnim putem, kao i da joj je navodno nuđena pomoć da se vrati u svoju zemlju, ali da je ona to odbijala. Ove informacije, međutim, nisu zvanično potvrđene.

(Kurir)