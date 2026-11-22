Slovačka nema namjeru da učestvuje u zajmu za Ukrajinu, uprkos političkim ucjenama kojima je izložena, rekao je slovački premijer Robert Fico.

"Suočavamo se sa ozbiljnom diskusijom, ne samo u vezi sa budžetom EU za 2028-2034, već i u vezi sa novim zajmom od 45 milijardi evra za Ukrajinu. Slovačka nije učestvovala u početnom zajmu od 90 milijardi evra i sada namjeravamo da imamo isti pristup, iako smo izloženi političkoj ucjeni", rekao je Fico, prenosi "Srna".

On je istakao da Ukrajina neće moći da vrati nijedan cent od zajmova koje je obezbjedila EU.

"To nisu zajmovi, to su pokloni", naglasio je slovački premijer u video-objavi na Fejsbuku.

Fico je ranije rekao da su pojedini premijeri EU prijetili da će u novom budžetu Unije smanjiti sredstva dodijeljena Slovačkoj zbog odbijanja Bratislave da podrži novi zajam za Ukrajinu.

Slovačka se protivi svakom takvom smanjenju.

Evropska komisija je 18. novembra predložila da se Ukrajini obezbjedi dodatni zajam od 45 milijardi evra 2027. godine, pored prethodno dogovorenog zajma od 90 milijardi evra.