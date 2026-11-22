Ruski teretni brod "Sparta 2", koji je povezan sa vojskom, pogođen je u subotu dronovima u Baltičkom moru, nakon čega se zapalio i otplovio u finske vode.

Finska navodi da iza napada najvjerovatnije stoji Ukrajina.

Prema pisanju "Rojtersa", brod se kretao ka ruskoj eksklavi Kalinjingrad. Finske odbrambene snage potvrdile su da je brod oštećen u međunarodnim vodama, zapadno od ruskog ostrva Gogland, čime su potvrdile ranije izjave ruskih zvaničnika.

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Kasno u subotu, Ilija Iljin, komandant finske granične službe, izjavio je za javni servis "Ile" da je 16 članova posade napustilo brod čamcima za spasavanje. Oni su potom prešli na obližnji ruski brod i sada se vraćaju u Rusiju.

Razlog napada nejasan

"Vjerovatno je da iza napada stoji Ukrajina", izjavio je na konferenciji za novinare Aki-Mauri Huhtinen, portparol Finskih odbrambenih snaga, prenosi "B92".

Dodao je da razlog napada ostaje nejasan. Do kasno u subotu, požar je još uvijek trajao. Brod je trenutno usidren u finskim vodama, a Finska predvodi operaciju spasavanja; finske vlasti su navele da bi ruski brodovi mogli da odvuku oštećeno plovilo nazad u Rusiju.

Fire boats with the Finnish Coast Guard are continuing attempts to save the Russian military-linked cargo ship, M/V SPARTA II (IMO: 9160994), which had just departed St. Petersburg before it was attacked and set ablaze by several unidentified drones earlier today in the Gulf of Finland. — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2026

Brod je pod sankcijama SAD. Prema podacima Ministarstva finansija SAD, povezan je sa ruskom brodarskom kompanijom "Oboronlogistika".

Nema vojnog tereta

"Trenutno nema potvrđenih informacija o prirodi tereta na brodu, ali se ne može isključiti mogućnost da on sadrži vojni materijal", rekao je Iljin.

Miko Simola, komandant obalske straže Finskog zaliva, izjavio je da postoji sumnja da je jedan ruski helikopter tokom operacije spasavanja nakratko narušio finski vazdušni prostor.

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Helsinki je uveo privremena ograničenja za vazdušni i pomorski saobraćaj u istočnom dijelu Finskog zaliva. Cilj je zaštita civila i omogućavanje nadležnim organima da preduzmu mjere, ukoliko bude neophodno presresti dronove.

"Rat se preliva na naše susjedne oblasti. Ukrajina ima pravo da se bori protiv agresora", napisao je finski premijer Peteri Orpo na platformi Iks.

Švedski ministar odbrane Pol Džonson izjavio je da su švedski borbeni avioni, djelujući pod finskom komandom, učestvovali u zaštiti teritorijalnog integriteta Finske i NATO.

Estonski premijer Kristen Mihal istakao je da su posljedice borbe protiv "ruske agresije stigle do Baltičkog mora". Estonija je uputila pomorsko plovilo kao pomoć u gašenju požara i sprečavanju zagađenja.

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Nakon početka sukoba u Ukrajini, Finska i Švedska su postale članice NATO; Finska 2023, a Švedska 2024. godine.

Aleksandar Drozdenko, gubernator Lenjingradske oblasti, napisao je na Telegramu da je jedan brod napadnut pomoću dvije bespilotne letjelice u međunarodnim vodama, na oko tri nautičke milje od ruske granice.

Prema njegovim rečima, tokom noći je iznad tog regiona oboreno 80 bespilotnih letjelica. Gubernator Kalinjingradske oblasti Aleksej Besprozvanih izjavio je da taj incident ne predstavlja prijetnju po lanac snabdijevanja u regionu.

Prošle nedjelje, finska vojska je saopštila da je u istoj oblasti zabilježila napad na ruski ratni brod. To se dogodilo tokom talasa ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Lenjingradsku oblast.