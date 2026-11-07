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Eskalacije protesta: Na ulicama Francuske 250.000 ljudi

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АТВ редакција
07.11.2026 20:15

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Policajci trče ka demonstrantima tokom protesta za veće plate i kao podrška srednjoškolskom protestnom pokretu u Parizu, u subotu, 7. novembra 2026. godine.
Foto: AP Photo/Emma Da Silva/Tanjug

U protestima širom Francuske učestvovalo je oko 250.000 ljudi, objavio je list "Figaro", pozivajući se na podatke omladinskih sindikata.

Francuske vlasti su očekivale da će ta brojka biti do 170.000 ljudi.

Protesti su počeli sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtijevajući poboljšanje stanja u školama.

Ubrzo su eskalirali u masovne demonstracije širom zemlje, mnoge od njih nasilne, što je navelo vlasti da pojačaju mjere bezbjednosti i privedu stotine ljudi.

Najveće demonstracije širom zemlje održane su 17. oktobra u kojima je, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo oko 550.000 ljudi.

Francuska policija tada je upotrijebila suzavac, šok bombe i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante, piše Srna.

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protesti u Francuskoj

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