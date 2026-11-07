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Amerika želi da vidi Putina na samitu G20

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АТВ редакција
07.11.2026 18:09

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin govori povodom obilježavanja 150. godišnjice Ruskog pozorišnog saveza u Bolshoj teatru u Moskvi u četvrtak, 22. oktobra 2026.
Foto: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo/Tanjug

SAD žele da vide ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu G20 u Majamiju u decembru, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Pankin.

Pankin je naveo da ruska strana namjerava da aktivno učestvuje na sastanku i da će sastav delegacije biti određen dan ranije.

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"Vašington je više puta isticao da bi želio da vidi Putina u Majamiju", izjavio je Pankin agenciji TASS.

Dodao je da će Rusija, bez obzira na sve, biti predstavljena "na visokom nivou".

(Srna)

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Amerika

Samit G20

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