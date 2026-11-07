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Njemačka: Obavještajnim službama biće dozvoljeno da tajno ulaze u domove građana

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АТВ редакција
07.11.2026 17:37

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Zgrada Rajhstaga u Berlinu sa njemačkom zastavom na vedrom plavom nebu tokom dana.
Foto: pexels/Claudia Solano

Njemačka vladajuća koalicija, koju čine Hrišćansko-demokratska unija (CDU) i Socijaldemokratska partija, saglasile su se o zakonu kojim se stranim obavještajnim službama daje ovlašćenje da tajno ulaze u domove građana.

Prema dokumentu, strani obavještajni službenici bili bi ovlašćeni da tajno ulaze u stambene prostorije, uključujući i one njemačkih državljana koji žive u inostranstvu, da bi se pripremili za ili izvršili obavještajne operacije, objavio je list "Frankfurter algemajne cajtung".

Međutim, kako se navodi u izvještaju, prvo bi morali da dobiju odobrenje nezavisnog nadzornog tijela.

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Prijedlog zakona daje nova ovlašćenja njemačkom Saveznom zavodu za zaštitu Ustava da prikuplja podatke o organizovanim kriminalnim grupama ako podržavaju ekstremiste ili djeluju u ime stranih država po modelu "zločin kao usluga".

Pored toga, njemačke obavještajne agencije bile bi ovlašćene da zahtijevaju od provajdera da čuvaju podatke o internet saobraćaju i podatke sa mobilnih telefona osumnjičenih do tri mjeseca prije nego što dobiju zvanični nalog za pljenidbu informacija.

(Srna)

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Tagovi :

Njemačka

obavještajna služba

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