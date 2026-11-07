Masovna pucnjava u krakovu, ima mrtvih i ranjenih.

Najmanje dvije osobe su ubijene, a deset je ranjeno u pucnjavi u blizini glavnog trga u poljskom gradu Krakovu, piše TVN 24, prenosi Rojters.

Premijer Poljske Donald Tusk napisao je na X-u da policija istražuje incident, i da dobija informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Telegraf.

Strzelanina w Krakowie #kraków #krakow #strzelanina #rynek https://t.co/KSVCcuVgpH — mariiusz (@mariiusz251589) November 7, 2026

Kako piše BBC, među ranjenima su i policajci.

Strzelanina w Krakowie #Krakow https://t.co/KEE4p2CKE4 — Sjuras (@Sjuras17514) November 7, 2026

Kako je saopštila policija, na ljude je nasumično pucao čovjek koji je otvorio vatru iz automatskog oružja iz automobila.

Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G — MilekER (@MilekkER) November 7, 2026

Saopšteno je i da je napadača pogodila policija, i da je prevezen u bolnicu.