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Masovna pucnjava u Krakovu: Ima mrtvih i ranjenih

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АТВ редакција
07.11.2026 16:29

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Masovna pucnjava u krakovu, ima mrtvih i ranjenih.
Foto: mariiusz/X/Screenshot

Najmanje dvije osobe su ubijene, a deset je ranjeno u pucnjavi u blizini glavnog trga u poljskom gradu Krakovu, piše TVN 24, prenosi Rojters.

Premijer Poljske Donald Tusk napisao je na X-u da policija istražuje incident, i da dobija informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Telegraf.

Kako piše BBC, među ranjenima su i policajci.

Kako je saopštila policija, na ljude je nasumično pucao čovjek koji je otvorio vatru iz automatskog oružja iz automobila.

Saopšteno je i da je napadača pogodila policija, i da je prevezen u bolnicu.

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Tagovi :

Poljska

Pucnjava

Krakov

pucnjava u Krakovu

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