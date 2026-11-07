Masovna pucnjava u krakovu, ima mrtvih i ranjenih.

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Najmanje dvije osobe su ubijene, a deset je ranjeno u pucnjavi u blizini glavnog trga u poljskom gradu Krakovu, piše TVN 24, prenosi Rojters.
Premijer Poljske Donald Tusk napisao je na X-u da policija istražuje incident, i da dobija informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Telegraf.
Strzelanina w Krakowie #kraków #krakow #strzelanina #rynek https://t.co/KSVCcuVgpH— mariiusz (@mariiusz251589) November 7, 2026
Kako piše BBC, među ranjenima su i policajci.
Strzelanina w Krakowie #Krakow https://t.co/KEE4p2CKE4— Sjuras (@Sjuras17514) November 7, 2026
Kako je saopštila policija, na ljude je nasumično pucao čovjek koji je otvorio vatru iz automatskog oružja iz automobila.
Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G— MilekER (@MilekkER) November 7, 2026
Saopšteno je i da je napadača pogodila policija, i da je prevezen u bolnicu.
BREAKING:
Several killed and many wounded in suspected terror attacking at the main square in Krakow, Poland.
A man in a black car drove across the square in black car, shooting from a rifle. https://t.co/c6uUoqR3Ar— Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Društvo
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Srbija
2 h0
Svijet
3 h1
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu