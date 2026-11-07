Francuska: Radnici u obrazovanju pozvali na štrajk 10. novembra

Autor:ATV redakcija
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Sindikalna grupa koja predstavlja francuski nacionalni sektor obrazovanja, visokog obrazovanja i istraživanja pozvala je na štrajkove i demonstracija u utorak, 10. novembra.
Poziv je uslijedio nakon najave socijalne konferencije o platama u ponedjeljak, 9. novembra.
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Sindikati ističu kako se čini da su sa sastanka isključeni radnici javnog sektora, nazivajući to "novom provokacijom".
Pozvali su mlade ljude i zaposlene u obrazovanju, visokom obrazovanju i istraživanju da se pridruže akciji, koja može uključivati štrajkove, skupove i demonstracije, objavio je portal "Baha".
(Srna)
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