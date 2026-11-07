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Francuska: Radnici u obrazovanju pozvali na štrajk 10. novembra

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АТВ редакција
07.11.2026 15:34

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Osoba drži francusku zastavu tokom protesta zbog nedovoljnog finansiranja škola u Parizu, u četvrtak, 8. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Sindikalna grupa koja predstavlja francuski nacionalni sektor obrazovanja, visokog obrazovanja i istraživanja pozvala je na štrajkove i demonstracija u utorak, 10. novembra.

Poziv je uslijedio nakon najave socijalne konferencije o platama u ponedjeljak, 9. novembra.

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Sindikati ističu kako se čini da su sa sastanka isključeni radnici javnog sektora, nazivajući to "novom provokacijom".

Pozvali su mlade ljude i zaposlene u obrazovanju, visokom obrazovanju i istraživanju da se pridruže akciji, koja može uključivati štrajkove, skupove i demonstracije, objavio je portal "Baha".

(Srna)

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