Dramatičan snimak iz Krakova: Ovako je policija savladala napadača

Autor:ATV redakcija
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Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak policijske intervencije nakon današnje pucnjave na glavnom gradskom trgu u poljskom Krakovu, u kojoj je poginulo pet osoba, a više od deset ih je ranjeno.
Snimak je objavio i poljski portal Niezaležna.pl, navodeći da prikazuje trenutak u kojem policajac puca na napadača.
Na snimku se vidi policajac koji stoji iznad muškarca u maskirnoj odjeći i puca prema njemu. Nedugo zatim i policajac pada na tlo, vjerojatno i sam ranjen.
Moment wyeliminowania zagrożenia, super postawa policjanta, ale wygląda jako że śmieć był nabity sprzętem Kraków #krakow https://t.co/bBiPXkdhRV— London Goldynov (@LondonGoldynov) November 7, 2026
Poljska policija potvrdila je da je napadač tokom intervencije ranjen i uhapšen on je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.
"U incidentu na glavnom trgu poginulo je pet osoba, a više od deset ih je povrijeđeno. Policajci su ranili napadača i trenutno ga prevoze u bolnicu. Intervencija službi na mjestu događaja još traje", objavila je policija.
Policija je takođe potvrdila da među povrijeđenima ima policijskih službenika, ali zasad nije objavila pojedinosti o njihovim povredama.
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