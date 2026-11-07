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Dramatičan snimak iz Krakova: Ovako je policija savladala napadača

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АТВ редакција
07.11.2026 17:50

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Policija savladava napadača u Krakovu koji je ubio 5, a ranio najmanje 10 osoba u pucnjavi.
Foto: London Goldynov/X/Screenshot

Na društvenim mrežama pojavio se dramatičan snimak policijske intervencije nakon današnje pucnjave na glavnom gradskom trgu u poljskom Krakovu, u kojoj je poginulo pet osoba, a više od deset ih je ranjeno.

Snimak je objavio i poljski portal Niezaležna.pl, navodeći da prikazuje trenutak u kojem policajac puca na napadača.

Na snimku se vidi policajac koji stoji iznad muškarca u maskirnoj odjeći i puca prema njemu. Nedugo zatim i policajac pada na tlo, vjerojatno i sam ranjen.

Poljska policija potvrdila je da je napadač tokom intervencije ranjen i uhapšen on je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu.

"U incidentu na glavnom trgu poginulo je pet osoba, a više od deset ih je povrijeđeno. Policajci su ranili napadača i trenutno ga prevoze u bolnicu. Intervencija službi na mjestu događaja još traje", objavila je policija.

Policija je takođe potvrdila da među povrijeđenima ima policijskih službenika, ali zasad nije objavila pojedinosti o njihovim povredama.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Poljska

Krakov

pucnjava u Krakovu

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