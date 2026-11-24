Autor:ATV redakcija
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Jemenski pobunjenici Huti, koji imaju podršku Irana, ponovo su napali bankarski okrug Rijada i ranili 11 ljudi, saopštila je saudijska civilna odbrana.
Pogođen je najviši neboder u gradu. Vlasti su objavile fotografiju koja prikazuje oštećenja na kuli od 80 spratova, u kojoj se nalazi Javni investicioni fond Saudijske Arabije /PIF/, prenijela je agencija DPA.
Zgrada je bila meta napada i prije nekoliko dana.
PIF je jedan od najvećih svjetskih državnih fondova, sa imovinom vrijednom preko 900 milijardi dolara.
Fond ulaže sredstva u Saudijskoj Arabiji i inostranstvu, uključujući tehnološke kompanije.
PIF ima centralnu ulogu u programu ekonomskih reformi saudijske kraljevine usmjerenim na smanjenje njene zavisnosti od nafte, prenosi Srna.
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