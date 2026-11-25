Vlasti u Istanbulu zabranile su planirane demonstracije povodom Međunarodnog dana UN za borbu protiv nasilja nad ženama.

Brojne organizacije za prava žena pozvale su da se večeras održe demonstracije u okrugu Bejoglu, na evropskoj strani ovo turskog grada.

Međutim, okružna administracija uvela je cjelodnevnu zabranu svih okupljanja i demonstracija, konferencija za štampu, distribucije letaka, kao i sjedećih protesta, prenosi agencija DPA.

U saopštenju okružne uprave zabrana je opravdana time da bi planirana okupljanja mogla da dovedu do radnji koje bi mogle da poremete javni red i društvenu harmoniju.

Prema podacima organizacije "Zaustavićemo femicide", u Turskoj su muškarci prošle godine ubili najmanje 294 žene, u većini slučajeva vatrenim oružjem i često u njihovim domovima.

Ova organizacija poziva na strožu kontrolu privatnog vlasništva oružja i provođenje nezavisnih istraga o smrtnim slučajevima u kojima su okolnosti događaja nejasne.