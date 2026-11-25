Autor:ATV redakcija
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Trenutno nema kontakata Rusije sa takozvanom trojkom EU, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.
"Nije mi poznato da ima kontakata sa trojkom EU. Već sam ranije rekao na ovu temu da, ako postave bilo kakve preduslove za kontakte, onda resetuju sopstvene šanse", rekao je Rjabkov novinarima.
Prema njegovim riječima, izbor je na Evropljanima da li žele da dođu u Moskvu ili ne.
"Pozvani su u Moskvu. Teško je reći šta se dešava u njihovim prijestonicama. Izbor je na njima - da li žele da dođu u Moskvu ili ne, neka nam kažu", dodao je Rjabkov.
Pod "trojkom EU" obično se podrazumijevaju najveće članice Unije - Njemačka, Francuska i Italija, prenosi Srna.
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