Autor:ATV redakcija
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Tročlana posada svemirskog broda "Šendžou-24" stigla je na kinesku svemirsku stanicu "Tjangung", javila je Sinhua.
Posadu čine kineski astronauti Tang Hongbo, Vu Ji i pakistanski astronaut Muhamed Zišan Ali, prvi stranac koji je posjetio kinesku stanicu.
Agencija je objavila fotografije članova stare i nove posade dok razgovaraju unutar svemirske stanice.
Ovo je osma misija sa ljudskom posadom u okviru kineskog programa svemirskih letova u fazi primjene i razvoja svemirske stanice i 41. lansirna misija od pokretanja programa.
Tokom misije biće obavljeni brojni eksperimenti i istraživanja u oblastima svemirske biologije i ljudskog tijela, fizike u mikrogravitaciji i novih svemirskih tehnologija, uključujući više zajedničkih naučnih eksperimenata sa drugim zemljama.
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