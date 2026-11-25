Tročlana posada svemirskog broda "Šendžou-24" stigla je na kinesku svemirsku stanicu "Tjangung", javila je Sinhua.

Posadu čine kineski astronauti Tang Hongbo, Vu Ji i pakistanski astronaut Muhamed Zišan Ali, prvi stranac koji je posjetio kinesku stanicu.

Agencija je objavila fotografije članova stare i nove posade dok razgovaraju unutar svemirske stanice.

Ovo je osma misija sa ljudskom posadom u okviru kineskog programa svemirskih letova u fazi primjene i razvoja svemirske stanice i 41. lansirna misija od pokretanja programa.

Tokom misije biće obavljeni brojni eksperimenti i istraživanja u oblastima svemirske biologije i ljudskog tijela, fizike u mikrogravitaciji i novih svemirskih tehnologija, uključujući više zajedničkih naučnih eksperimenata sa drugim zemljama.