Generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja i diplomata Kiril Dmitrijev rekao je da treba istražiti medijsku tišinu u vezi sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj /USAID/.

Dmitrijev je na Iksu upitao da li urednici to zabranjuju.

"Istina nije prioritet ili vjeruju da cilj opravdava sredstva", pita Dmitrijev.

Njegove riječi uslijedile su nakon kritika milijardera Ilona Maska koji je USAID opisao kao prevaru "pranja novca".

Mask je, takođe, rekao da bi Amerikanci trebalo da "prate novac", navodeći da je "USAID kupio hiljade novinara novcem američkih poreskih obveznika".