Širom Francuske na ulice je izašlo oko 45.000 ljudi u znak protesta protiv nasilja nad ženama i rasta troškova života.

Demonstranti su pozvali na brzo usvajanje sveobuhvatnog zakona o borbi protiv seksističkog i seksualnog nasilja nad ženama i djecom, koji se trenutno razmatra u francuskom parlamentu.

Demonstracije su održane povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 25. novembra, javila je televizijska kuća BFMTV pozivajući se na MUP.

Kako navodi ova televizija, u Parizu su juče održana dva odvojena marša, koje su organizovala feministička udruženja.

Pridružili su im se sindikati, omladinske organizacije i pokret "Žuti prsluci", koji već sedmicama protestuju zbog rasta cijena, prenosi Srna.

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Policija je danas saopštila da je oko 12.500 ljudi učestvovalo u demonstracijama u Parizu, dok su organizatori tvrdili da je bilo 55.000 demonstranata.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtijevajući poboljšanje stanja u školama. Kasnije su im se pridružili mnoge druge grupe građana nezadovoljne porastom cijena, a akcije su se proširile na druge regione.