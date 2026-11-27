Francuska privreda zabilježila je u trećem kvartalu veći pad nego što je prvobitno procijenjeno, čime je zemlja ušla u tehničku recesiju, pokazuju konačni podaci Nacionalnog instituta za statistiku.

Druga po veličini ekonomija evrozone zabilježila je pad od 0,2 odsto u trećem kvartalu u odnosu na prethodno tromjesečje, saopštio je INSEE, revidirajući naniže prvobitnu procjenu pada od 0,1 odsto.

Institut je takođe neznatno revidirao naniže podatke za drugi kvartal, sa prethodno procijenjenih nula odsto na pad od 0,02 odsto, iako je taj pad u glavnim statističkim pokazateljima zaokružen na nulu.

To znači da je bruto domaći proizvod opadao u svakom kvartalu od kraja prošle godine, čime je Francuska tehnički ušla u recesiju, koju ekonomisti uglavnom definišu kao dva uzastopna kvartala pada privredne aktivnosti.

Slabiji rezultati u trećem kvartalu od očekivanih otežavaju napore vlade da obuzda budžetski deficit, budući da je njen cilj da godišnji privredni rast ove godine dostigne 0,5 odsto postao praktično nedostižan.

Manjinska vlada nastoji da obezbijedi usvajanje budžeta za 2027. godinu, kojim je predviđeno smanjenje fiskalnog deficita sa ovogodišnjih 5,4 odsto BDP-a na pet odsto naredne godine, u duboko podeljenom francuskom parlamentu, pet mjeseci uoči predsjedničkih izbora.

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„Moramo što prije usvojiti budžet, pri čemu se o cilju da deficit iznosi pet odsto ne može pregovarati. Neophodno je da privrednim subjektima ponovo obezbedimo predvidivost“, izjavio je ministar finansija Rolan Leskir, reagujući na izveštaj INSEE.

Detaljni podaci Instituta o BDP-u u trećem kvartalu pokazali su da je slabost privrede delimično posljedica stagnacije domaće tražnje, pri čemu je rast potrošnje stanovništva od 0,3 odsto neutralisan padom investicija preduzeća od 0,8 odsto.

Obnavljanje zaliha preduzeća doprinelo je rastu BDP-a sa 0,3 procentna poena, nakon što je smanjenje zaliha u prethodnom kvartalu umanjilo BDP za 0,7 procentnih poena.

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Spoljna trgovina predstavljala je značajan teret za privredu, umanjivši BDP za 0,6 procentnih poena, budući da je izvoz opao za 1,6 odsto, dok je uvoz porastao za 0,1 odsto.

Banka Francuske saopštila je ranije u novembru da bi privreda u četvrtom kvartalu trebalo da zabeleži „umeren“ rast.

Termin "tehnička recesija" je statistički pokazatelj, dok recesija u širem ekonomskom smislu podrazumeva značajniji i rasprostranjeniji pad privredne aktivnostima, prenosi Sputnik.