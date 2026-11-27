Autor:ATV redakcija
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Ispitivanja eksperimentalne vakcine protiv ebole pokrenuta su u Ugandi, dok je jedna globalna nevladina organizacija saopštila da je kupila 1,5 miliona doza druge vakcine koja je kandidat da uđe u potrebu.
Vakcinu koja se testira u Ugandi razvila je američka kompanija "Moderna" koristeći tehnologiju mRNK, koja je postala poznata tokom pandemije kovid-19.
Riječ je o vakcini koja sadrži RNK sa informacijom o virusu, ali ne i sam umrtvljeni virus.
Time je ubrzana trka za suzbijanje epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, prenio je AFP.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će u ponedjeljak, 30. novembra, početi testiranje ove dvije eksperimentalne vakcine u epicentru epidemije na istoku Konga.
U fokusu su kontakti zaraženih osoba i ljudi za koje se smatra da su u visokom riziku od infekcije.
Trenutno ne postoje vakcine ili tretmani za manje uobičajeni soj ebole bundibuđo, koji je tokom epidemije u Kongu od maja odnio više od 5.700 života, uz preko 11.000 zaraženih.
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