Mirovne snage Ujedinjenih nacija evakuisale su deset zdravstvenih radnika koji su ostali zarobljeni u bolnici na istoku Demokratske Republike Kongo.

Misija UN saopštila je da su sukobi između vojske i naoružane grupe otežali napore u suzbijanju ebole i primorali civile na bjekstvo, prenosi Rojters.

Proteklih dana pojačani su sukobi u pokrajini Ituri između kongoanske vojske i boraca Konvencije za narodnu revoluciju (CRP). Iz misije UN navode da je zbog toga veliki broj civila morao da napusti svoje domove.

Mirovna misija je u nedjelju uspostavila mobilnu operativnu bazu i pojačala patrole radi zaštite civila na području mjesta Akve, Damas i Mbidžo.

Evakuacija iz bolnice

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adanom Gebrejesus izjavio je da su zbog žestokih borbi u blizini bolnice u Akveu zdravstveni radnici i humanitarni partneri bili primorani da se sklone u porodilište. Nije precizirao o koliko se ljudi radilo.

Dolazak mirovnih snaga omogućio je evakuaciju deset radnika, potvrdili su iz misije UN. Za sada nije poznato da li je još neko ostao u skloništu.

Grupu CRP predvodi Tomas Lubanga, kojeg je Međunarodni krivični sud 2012. godine osudio zbog regrutovanja djece vojnika.

Iako je ova grupa u maju proglasila jednostrano primirje, borbe se i dalje nastavljaju.

Aktuelna epidemija ebole najteža je u istoriji Konga. Do sada je zabilježeno 11.955 slučajeva zaraze i 5.867 smrtnih slučajeva.

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