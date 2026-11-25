U požaru cisterne sa naftnim derivatima, koji je danas izbio u egipatskoj pokrajini Giza, poginulo je najmanje 30 osoba, dok je 15 povrijeđeno.

Prema podacima egipatskog Ministarstva zdravstva i stanovništva, nesreća se dogodila iznad Tunela 10, u četvrti Varak, nedaleko od kairske obilaznice, piše „Rojters“.

Egipatsko Ministarstvo nafte saopštilo je da je cisterna, koja je u privatnom vlasništvu, skrenula sa puta, sudarila se, a potom eksplodirala.

BREAKING: At least 21 people have been killed and 15 others injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and burst into flames on Cairo’s Ring Road in Egypt. https://t.co/slHYFQ6JN5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026

Na mjesto nesreće upućeno je 39 vozila hitne pomoći, a povrijeđeni su prevezeni u tri bolnice.

Medijska kuća „Al Arabija Egipat“ objavila je snimak na kojem se vidi kako vatra guta vozila na putu, dok se iznad mjesta nesreće uzdiže gust crni dim.

Iz Ministarstva zdravstva poručili su da objavljeni broj žrtava nije konačan. Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i zbrinjavaju povrijeđene.

(Indeks)