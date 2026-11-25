Evropska komisija kaznila je tri najveća svjetska proizvođača parfema sa ukupno više od 471 milion evra zbog dogovaranja o cijenama, navodeći da je ta praksa dovela do povećanja troškova robe za evropske kupce.

"Firmenič", "Givodan" i "IFF" su razmjenjivali informacije o cijenama, troškovima i drugim komercijalno osjetljivim pitanjima između 2019. i 2023. godine, saopštila je Komisija, koja služi kao nadzorni organ EU za konkurentnost.

Kompanije su, takođe, razmjenjivale informacije o svojim poslovima sa "Junileverom", najvećim svjetskim kupcem parfema za robu široke potrošnje, navela je Evropska komisija, prenijela je agencija DPA.

Ove tri kompanije čine otprilike polovinu evropskog tržišta parfema, koje vrijedi više od četiri milijarde evra godišnje, izjavila je evropski komesar za konkurentnost Tereza Ribera.

Njihovi mirisi koriste u proizvodima koji se kreću od parfema i kozmetike do deterdženata i sredstava za čišćenje domaćinstva, prenosi Srna.