Zamislite da se vaša tehnika odjednom zapali bez ikakvog vidljivog znaka šta je to uzrokovalo. Nema pucnja, nema snažnog zraka. Možda ne djeluje naročito spektakularno, ali je izuzetno efikasno. Upravo tako funkcionišu laserski sistemi razvijeni u Rusiji.

Laserski sistem kompanije „Rosteh“, raspoređen u pograničnom području, svakodnevno uništava desetine ukrajinskih dronova, a za protekla dva mjeseca oborio je skoro 1.000 ukrajinskih dronova, izjavio je generalni direktor kompanije Sergej Čemezov.

„Efikasnost laserskih sistema je veoma visoka. Navešću jedan primjer: u pograničnom području — neću precizirati kom — postavili smo laser radi zaštite jednog od naših objekata. Tu se nalazi tek dva mjeseca, a već je oborio oko hiljadu dronova. Svakog dana uništi na desetine dronova“, rekao je Čemezov.

Prema riječima ruskog vojnog stručnjaka Jurija Knutova, zrak ovog laserskog sistema ne može se vidjeti, odnosno vizuelno je neprimjetan.

„Zrak se ne vidi golim okom. On se usmjerava u jednu tačku, probijajući otvor kroz cilj. Na taj način dron može da se zapali ili mogu da budu oštećene njegove strukturne komponente, što dovodi do njegovog uništenja“, objasnio je Knutov.

Kod dronova avionskog tipa, sa fiksnim krilima, gorivo se nalazi u krilima. Kada snop zagrije rezervoar, gorivo se zapali i letjelica izgori. Jedan takav „hitac“ gotovo ništa ne košta.

Iako je sam laser prilično skup, kada se uporedi sa objektima koje može da zaštiti, kao i sa troškovima upotrebe konvencionalne protivvazduhoplovne municije, jasno je da se ulaganje u takav laser višestruko isplati. U slučaju uništenja nekog objekta, trošak njegove zamjene ili obnavljanja mogao bi lako biti sto ili više puta veći od cijene samog lasera.

Laser se već nalazi na eksperimentalnom borbenom dežurstvu i izvršava zadatke, ali je i dalje u fazi dodatnog usavršavanja.

„Biće identifikovani različiti nedostaci, a laser će se dovesti do nivoa na kojem će serijska proizvodnja biti manje složena“, dodao je ekspert.

Treba imati u vidu da se efikasnost lasera smanjuje u uslovima magle ili kiše. To je, između ostalog, razlog zbog kojeg takvo oružje ne može da zamijeni druge sisteme protivvazdušne odbrane, ali zato predstavlja odličnu dopunu tim sistemima. Stoga raspoređivanje laserskog sistema u pograničnom području čini dio unaprijeđene, višeslojne mreže PVO, u kojoj tehnologije zasnovane na novim fizičkim principima dopunjuju postojeća odbrambena sredstva.

(Sputnjik)