Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države rade na postizanju šireg primirja između Ukrajine i Rusije.

Cilj je proširiti prethodne humanitarne sporazume koji su omogućili evakuaciju civila iz područja zahvaćenih ratom.

U intervjuu za "Foks njuz", Tramp je istakao ulogu koju je prva dama Melanija Tramp imala u ranijim humanitarnim inicijativama.

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Prema njegovim riječima, Vašington sada pokušava da primijeni sličan model na znatno većem području.

Tramp: Radimo na primirju većih razmjera

"Bilo je divno. Bilo je to primirje. Ljudi su evakuisani iz gradova i naseljenih mjesta, što im je vjerovatno spasilo živote. Sada radimo na verziji toga u većim razmjerama", rekao je Tramp.

Američki predsjednik nije iznio detalje o tome kako bi novo primirje funkcionisalo, koja bi područja obuhvatalo, niti da li su Rusija i Ukrajina već pristale na američki prijedlog.

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Tramp je takođe pohvalio Melaniju Tramp zbog njenog angažovanja u humanitarnim inicijativama i saradnje sa zvaničnicima i posrednicima uključenim u evakuaciju civila.

"Sada idemo ka širem formatu", izjavio je predsjednik SAD.

Melanija Tramp se nada primirju do Božića

Njegove riječi uslijedile su nakon izjave koju je Melanija Tramp dala za "Foks njuz" u petak, 20. novembra, u kojoj je izrazila nadu da bi Ukrajina i Rusija mogle da postignu novi sporazum o primirju do Božića. Prva dama SAD navela je da su pregovori u toku i da bi mogli brzo da daju rezultate, ukoliko obje strane pokažu spremnost za postizanje dogovora. Ona nije otkrila detalje o pregovorima niti o potencijalnim uslovima za prekid vatre.

Ukrajina predlaže evakuacije sa okupiranih teritorija

U subotu je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio ažurirani spisak okupiranih naselja u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, iz kojih Kijev nastoji da organizuje humanitarnu evakuaciju civila.

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Ukrajina je dostavila spisak svom ombudsmanu za ljudska prava, kao i američkoj strani. Ovaj prijedlog dolazi nakon prethodne lokalne humanitarne evakuacije iz grada Oleški u Hersonskoj oblasti. U Hersonskoj oblasti, Kijev predlaže evakuaciju iz mjesta Radensk, Kostogrizovo, Gola Pristan, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Gladkovka, Veliki Kopani, Kardašinka i Velika Kardašinka.

Na spisku naselja u Zaporoškoj oblasti nalaze se Majačka, Zlatopolj, Dnjeprorudno, Kamjanske, Verhnja Krinjica i Vasilivka.

Zelenski je prethodno odbio zaseban ruski prijedlog za humanitarnu operaciju u Konstantinovki, gradu u Donjeckoj oblasti gdje se trenutno vode aktivne borbe — uz obrazloženje da Moskva namjerava da to iskoristi kao paravan za pregrupisavanje svojih snaga.

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Prema riječima ukrajinskog predsjednika, takva operacija bi omogućila ruskoj vojsci da izvrši rotaciju jedinica na bojnom polju i nastavi napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku. Vašington želi dogovor do početka januara.

Kako navodi "Fajnenšel tajms", Trampova administracija pokušava da postigne sporazum o okončanju rata do početka januara, prije nego što demokrate preuzmu većinu u oba doma američkog Kongresa.

Demokrate će preuzeti kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom nakon pobjede na izborima 3. novembra, što bi moglo da promijeni politički kontekst u kojem Tramp vodi pregovore.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner su tokom proteklih nedjelja, na sastancima u Abu Dabiju, Moskvi, Dablinu i Berlinu, pokušavali da ubrzaju pregovore i postignu dogovor u predviđenom roku.

Takav pristup izaziva zabrinutost u Kijevu, gdje strahuju da bi američka administracija mogla da pojača pritisak na Ukrajinu da prihvati uslove koje ona smatra nepovoljnim.

Zelenski zahtijeva konkretne rezultate pregovora

Zelenski je u subotu izjavio da naredna runda četvorostranih pregovora između: Ukrajine, Evrope, Rusije i SAD mora donijeti konkretne rezultate, uključujući razmjenu svih ratnih zarobljenika po principu "svi za sve".

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Ukrajinski predsjednik je naglasio da pregovori takođe moraju dovesti do stvarnih koraka ka okončanju rata.

Dodao je da datum održavanja sastanka zavisi od Vašingtona, koji još treba da finalizuje dnevni red.

Zelenski je optužio Moskvu da pokušava da odloži pregovore. Datum sljedećeg sastanka četiri strane još uvijek nije određen.

(B92)