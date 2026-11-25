Let avio-kompanije „Amerikan erlajns“ na liniji od San Dijega do Čikaga prinudno je preusmjeren i sletio je u Finiks nakon fizičkog sukoba u kabini aviona.

Incident se dogodio na letu 1494, a na snimku događaja vidi se muškarac koji se sukobljava sa kabinskim osobljem, prenosi ABC7.

Putnici pomogli posadi

Prema riječima jednog od putnika, Šona Beneta, ostali putnici odmah su priskočili u pomoć posadi kako bi savladali muškarca.

„Bilo je nevjerovatno koliko su brzo svi reagovali kako bi savladali tog čovjeka, a stjuardese i stjuardi ostali su izuzetno pribrani i smireni“, rekao je Benet.

Potvrdio je da je avion bezbjedno sletio i da u incidentu niko drugi nije povrijeđen.

An American Airlines flight from San Diego to Chicago was forced to make an emergency landing after there was an apparent altercation on board. Video shows a man struggling with flight attendants and passengers. https://t.co/zm223pYrbY https://t.co/dEGdFxKCrL — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 25, 2026

Pokušao da otvori vrata aviona

Policijska uprava Finiksa saopštila je da je putnik napustio svoje sjedište i otišao u prednji dio aviona. Tamo je uporno odbijao da posluša uputstva posade i vrati se na svoje mjesto, nakon čega je pokušao da otvori izlazna vrata.

Posada i putnici uspjeli su da ga zadrže sve dok avion nije bezbjedno sletio na međunarodni aerodrom Finiks Skaj Harbor.

Muškarac koji je izazvao incident zadobio je lakše povrede i prevezen je u bolnicu na pregled. Događaj se dogodio dok je avion letio u blizini granice Arizone i Kalifornije.

O svemu je obaviješten i FBI, koji će pregledati policijske izvještaje. Istraga je u toku.

Zvanična saopštenja

Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo (FAA) potvrdila je da je let 1494 sletio u srijedu oko 1.00 čas po lokalnom vremenu zbog prijave o narušavanju reda i najavila vlastitu istragu.

Iz „Amerikan erlajnsa“ saopštili su da je avion preusmjeren zbog problematičnog putnika.

„Po dolasku je policija dočekala avion i pomogla prilikom iskrcavanja tog putnika, nakon čega je let nastavljen prema odredištu. Bezbjednost naših putnika i članova tima naš je glavni prioritet. Zahvaljujemo našim zaposlenima na profesionalnosti, a putnicima na pomoći i razumijevanju“, navedeno je u saopštenju kompanije.

Let je nakon toga nastavljen prema Čikagu, uz kašnjenje.

(Indeks)