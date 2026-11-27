Predložena deklaracija Letonije o "derusifikaciji" je znak rusofobne prirode njenih vlasti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Nedavne antiruske izjave letonskih zvaničnika ponovo ističu njihovu rusofobnu prirodu", navela je Zaharova u saopštenju koje je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ona je dodala da letonske vlasti sve stanovnike koji govore ruski jezik smatraju potencijalnim "neprijateljima naroda".

Zaharova je optužila letonske vlasti da se prema ruskom jeziku odnose kao prema "zakletom neprijatelju".

Letonska vlada planira da pooštri ograničenja u njegovoj upotrebi nakon što je zabranila njegovo govorenje u školama, na univerzitetima i na radnom mjestu.

Zaharova je istakla da Moskva zadržava pravo da preduzme odlučne političke i diplomatske mjere kao odgovor na neprijateljski kurs Letonije, prenosi Srna.

Baltički informativni veb sajt "Delfi" objavio je prošle sedmice da vlada letonskog premijera Andrisa Kulbergsa radi na deklaraciji o "derusifikaciji".