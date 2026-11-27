Rusija će nastaviti da jača svoju poziciju u svjetskim okeanima, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Dodatno ćemo ojačati poziciju Rusije u svjetskim okeanima", rekao je Putin tokom sastanka o razvoju višenamjenskih nuklearnih podmornica za rusku mornaricu.

On je rekao da su u različitim fazama izgradnje dvije strateške raketne krstarice "Borej-A" i pet višenamjenskih brodova "Jasen-M", prenosi Srna.

Ruska mornarica mora da posjeduje udarnu moć da bi se efikasno suprotstavila neprijateljskim pomorskim grupama i pogodila strateške ciljeve, podvukao je Putin.