Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot počeli su danas sastanak u sjedištu Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u Tel Avivu, gdje će najprije dobiti bezbjednosne informacije, a potom razgovarati o mogućnosti formiranja vlade nacionalnog jedinstva, saopštio je danas Jašar.

Stranka je navela i da se istovremeno održava sastanak predstavnika Jašara i stranke B'Jahad, koju predvodi Naftali Benet, prenosi „Tajms of Izrael“.

Benet, jedini lider stranke u Ajzenkotovom bloku koji se zalagao za formiranje vlade nacionalnog jedinstva sa Likudom, ne očekuje se na sastanku Jašara i Likuda.

Sastanak je uslijedio nakon što je Netanjahu juče saopštio da je spreman da, prema dogovoru o rotaciji, prepusti funkciju premijera Ajzenkotu, a potom preuzme mjesto drugog premijera, nakon čega je Ajzenkot dao Likudu rok od 24 časa da postigne koalicioni dogovor.

Prema navodima izraelskih medija na hebrejskom jeziku, Netanjahu zahtijeva da ostane premijer određeni, za sada nedefinisani period prije početka rotacije, kako bi nadgledao eventualni bezbjednosni incident povezan sa Iranom.

Ajzenkot je, prema tim navodima, taj uslov odlučno odbacio.