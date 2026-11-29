Portparolka Kancelarije za poslove Tajvana pri Državnom savjetu Kine Džang Han ocijenila je danas da političke promjene na ostrvu Tajvan nakon lokalnih izbora neće uticati na „istorijski trend ujedinjenja Kine”.

Džang je, komentarišući rezultate tajvanskih lokalnih izbora, rekla da je želja za mirom, razvojem, razmjenom i saradnjom preovlađujuće javno mnijenje na ostrvu, prenio je „Global tajms”.

„Sunarodnici sa obje strane Tajvanskog moreuza dijele težnju ka jačanju međusobne razmjene i saradnje, kao i ka miru i stabilnosti u moreuzu”, kazala je Han.

Ona je istakla da će Kancelarija nastaviti da se pridržava „principa jedne Kine” i Konsenzusa iz 1992. godine, da ujedinjuje tajvanske sunarodnike, produbljuje razmjenu, saradnju i integrisani razvoj sa obje strane moreuza.

Prema njenim riječima, biće nastavljena borba protiv separatističkih snaga koje se zalažu za nezavisnost kineskog regiona Tajvan.

Kandidat opozicione prokineske tajvanske stranke Kuomintang (KMT) osvojio je većinu na lokalnim izborima u Tajpeju, a aktuelni gradonačelnik Tajpeja Čijang Van-an ponovo je izabran na tu funkciju, dok je vladajuća Demokratska napredna stranka (DPP) osvojila tri grada i pobijedila u najmanje devet gradova i okruga na lokalnim izborima održanim u subotu u kineskom regionu Tajvan.

Na izborima za oko 11.000 funkcija u 22 tajvanska grada i okruga, birači su odlučivali o lokalnim predstavnicima, pri čemu su kampanje bile usmjerene prvenstveno na pitanja poput saobraćaja, brige o djeci i zaštite životne sredine.

Vladajuća DPP osvojila je, navodi „Blumberg”, tri od šest najvećih gradova, uključujući Tajdžung, drugi najnaseljeniji grad na ostrvu, koji je preuzela od opozicije, kao i Tajnan i Kaosjung.

KMT je zadržao kontrolu nad Tajpejem, kao i nad Novim Tajpejem i Taojuanjem.

Iako je izgubila trku za gradonačelnika Tajpeja, DPP je ostvarila značajan napredak u drugim dijelovima ostrva.

Prema preliminarnim rezultatima, ta stranka osvojila je najmanje devet gradova i okruga, u poređenju sa pet na prethodnim lokalnim izborima održanim prije četiri godine.