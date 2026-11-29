Iran je koristio satelitsku internet uslugu Starlink, u vlasništvu Ilona Maska, kako bi podržao vojne operacije protiv američkih snaga na Bliskom istoku, objavio je u subotu „Vašington post“, pozivajući se na četiri izvora upoznata sa ovim slučajem.

Iran je pokrenuo serije raketnih i dronskih napada na američke vojne baze širom regiona, kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran, koji su počeli 28. februara.

Šest američkih vojnika poginulo je 1. marta u napadu na američki vojni objekat u Kuvajtu. Još jedan vojnik preminuo je nedjelju dana kasnije od posljedica ranjavanja u napadu na vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji, koji se takođe dogodio tog dana.

Prema izvještaju, Mask je bio bijesan nakon što je početkom marta otkrio da i Teheran i Pentagon neovlašćeno koriste njegovu tehnologiju.

Navodno je korišćenje Starlinka u vojne svrhe od strane Irana dokumentovano u povjerljivom izvještaju američke Centralne komande (CENTKOM), koji je tokom ljeta predstavljen američkom ministru rata Pitu Hegsetu. Prema izvoru upoznatom sa ovom procjenom, činilo se da je mreža Iranu obezbijedila alternativni način komunikacije nakon što su američki napadi oštetili njegovu konvencionalnu infrastrukturu.

U januaru je Mask, kako se navodi, omogućio besplatno korišćenje Starlinka u Iranu, nakon što su vlasti prekinule pristup internetu širom zemlje zbog masovnih nemira.

U međuvremenu, Pentagon je, prema izvještajima, koristio Staršild, vojnu verziju Starlinka, za upravljanje borbenim dronovima, u okviru pretplate namijenjene isključivo za kopnene operacije. Mask je ranije opisao korišćenje civilnih terminala u sistemima naoružanja kao „kršenje uslova korišćenja komercijalnog Starlinka“.

Ova kontroverza je, kako se navodi, koštala najmanje dva rukovodioca kompanije „Spejs iks“ njihovih radnih mjesta. Nakon napada u Kuvajtu, kompanija je takođe uvela strože zahtjeve za identifikaciju korisnika kod ovlašćenih distributera.

Ni Mask ni „Spejs iks“ nisu odgovorili na zahtjeve za komentar, objavio je „Vašington post“. Pentagon je saopštio da nije upoznat sa povjerljivom procjenom. CENTKOM je odbio da odgovori na pitanja o navodnim kršenjima pravila.

Kijev je, od eskalacije sukoba sa Rusijom u februaru 2022. godine, dobio više od 120.000 Starlink terminala, uključujući uređaje koje je donirao „Spejs iks“ i one čiju su nabavku finansirale strane vlade.

U oktobru su ukrajinski zvaničnici prijavili prekide u radu usluga Starlink i Staršild, koji su otežali operacije ofanzivnih dronova i misije protivvazdušne odbrane. Mask je kasnije izjavio da je „Spejs iks“ zatvorio bezbjednosni propust koji je ukrajinskoj vojsci omogućavao da koristi komercijalne usluge Starlinka kršeći uslove korišćenja.

Govoreći ranije ovog mjeseca na samitu „Dilbuk“ lista „Njujork tajms“, Mask je rekao da se suočavao sa neprestanim pritiscima da odobri korišćenje Starlinka za smrtonosne vojne operacije. Insistirao je na tome da takve odluke treba da donosi američka vlada, a ne on kao privatno lice.