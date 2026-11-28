Centralna komanda američke vojske (CENTKOM) odbacila je tvrdnje Irana da su njegove snage napale američki nosač aviona, povratile dva tankera i da SAD naplaćuju prolazak kroz Ormuski moreuz.

CENTKOM je u objavi na platformi Iks ove navode nazvao „izmišljenim lažima“, ističući da Iran više nema mornaricu.

Američka komanda demantovala je i tvrdnju Teherana da je iranska vojska prvog dana rata, 28. februara, pogodila nosač aviona „USS Abraham Linkoln“.

Prema saopštenju CENTKOM-a, udarna grupa nosača aviona nikada nije bila pogođena, a nakon uspješnog borbenog raspoređivanja na Bliskom istoku prošlog mjeseca bezbjedno se vratila u SAD.

CENTKOM je odbacio i navode da američke snage naplaćuju milione dolara za prolazak kroz Ormuski moreuz. Kako je navedeno, nikakva putarina se ne naplaćuje, a američke snage i regionalni partneri obnovili su slobodu plovidbe tim međunarodnim plovnim putem.

Iran je, prema navodima iranske agencije Tasnim, saopštio da su iranski komandosi povratili dva tankera koja su prethodno bila oduzeta, kao i da su zarobili članove posade zadužene za njihovu zaštitu.

Protok energenata kroz Ormuski moreuz znatno je smanjen od početka rata, što je dovelo do rasta globalnih cijena nafte. SAD su u međuvremenu uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka, a prošle sedmice su na Bliski istok uputile i treći nosač aviona, „USS Teodor Ruzvelt“.

Zabrinutost zbog snabdijevanja dodatno su pojačali napadi na tankere u Ormuskom moreuzu i saudijsku energetsku infrastrukturu, prenosi Tanjug.