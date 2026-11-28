Članice Savjeta bezbjednosti UN trebalo bi da u ponedjeljak, 30. novembra, održe deseto neformalno glasanje o kandidatima za novog generalnog sekretara UN, koji će naslijediti Antonija Gutereša, saopštio je "Security Council Report".

Glasanje je zakazano za 15.00 časova po istočnoameričkom vremenu, a njegov cilj je da članice procijene podršku kandidatima prije donošenja formalne odluke o tome koga će preporučiti Generalnoj skupštini UN, objavljeno je na stranici ove neprofitne organizacije.

Neformalna glasanja, poznata kao "probna", predstavljaju preliminarni mehanizam za procjenu izgleda kandidata i ne podrazumijevaju donošenje formalne odluke.

Prema trenutno dostupnim informacijama, u desetom krugu očekuje se učešće osam kandidata, budući da se od osmog kruga nije pojavio nijedan novi kandidat.

Kandidati su Ivon Abaki iz Ekvadora, koju je nominovala Tonga, Marija Fernanda Espinoza Garses iz Ekvadora, koju su nominovali Antigva i Barbuda, Rafael Marijano Grosi iz Argentine, Rebeka Grinspan Majufis iz Kostarike, Lana Zaki Nuseibeh iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Olara Otunu iz Ugande, Kerolajn Rodriges-Birket iz Gvajane i Feridun Hadi Sinirlioglu iz Turske.