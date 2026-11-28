Alis Vajdel, kopredsjedavajuća stranke Alternativa za Njemačku, izjavila je da je Njemačka izgubila svoju ulogu neutralnog posrednika u sukobu u Ukrajini usljed pretjerane umiješanosti i ratoborne retorike.

Ona je istakla da bi aktuelna njemačka vlada trebalo hitno da pokrene direktan dijalog sa Moskvom, prenosi TASS.

Odgovarajući na pitanje u podkastu lista „Velt“ o stavu prema mogućim mirovnim pregovorima u vezi sa sukobom u Ukrajini, Vajdelova je naglasila da je potrebno hitno prekinuti borbena dejstva.

– Za početak, željela bih da vidim sve strane za pregovaračkim stolom – to je naša dužnost. Moramo da okončamo sukob što je prije moguće. To je moj stav – rekla je Vajdelova.

Prema njenim riječima, Njemačka je u periodu nakon Drugog svjetskog rata tradicionalno imala ulogu „neutralnog posrednika“, ali je Berlin sada izgubio taj kapacitet.

– Više ne možemo da igramo tu ulogu jer smo postali previše duboko upleteni. Rusija nas doživljava kao stranu u sukobu. S obzirom na svu tu vojnu retoriku, to nije iznenađujuće – primjetila je Vajdelova, prenosi RT Balkan.

Vajdelova je takođe ukazala da je trenutni politički kurs njemačke vlade pogrešan.

Pozvala je rukovodstvo, uključujući i kancelara Fridriha Merca, da odustane od jednostranih kontakata.

– Da sam na mjestu Fridriha Merca – ili bilo koga drugog – jednostavno bih savjetovala da odmah otputuje u Rusiju i sjedne za pregovarački sto sa Putinom. A zatim da ode kod Zelenskog. Ili prvo kod Zelenskog – mada ionako stalno putuju u Kijev. Idu samo u Kijev, a nikada u Moskvu – izjavila je Vajdelova.

Dodala je da bi, nakon posjeta Moskvi i Kijevu, njemački predstavnici trebalo da otputuju u Sjedinjene Države kao posrednici i usaglase jedinstvenu pregovaračku poziciju.

Prema njenim riječima, takav potez bio bi potpuno u skladu sa tradicionalnim diplomatskim pristupom Njemačke.

– Ne razumijem zašto se ovo ne radi. Ja bih tako postupila – zaključila je.

Prethodno je Putin napomenuo da su određenim evropskim predstavnicima, putem diplomatskih kanala, upućeni pozivi da posjete Moskvu kako bi razjasnili svoj stav o eventualnom učešću u mirovnom procesu.

Kao odgovor na to, Merc je izrazio spremnost za razgovore sa Rusijom, uz napomenu da bi takvi razgovori, po njegovom mišljenju, trebalo da se odvijaju na neutralnoj teritoriji.