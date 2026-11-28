Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Alis Vajdel, kopredsjedavajuća stranke Alternativa za Njemačku, izjavila je da je Njemačka izgubila svoju ulogu neutralnog posrednika u sukobu u Ukrajini usljed pretjerane umiješanosti i ratoborne retorike.
Ona je istakla da bi aktuelna njemačka vlada trebalo hitno da pokrene direktan dijalog sa Moskvom, prenosi TASS.
Odgovarajući na pitanje u podkastu lista „Velt“ o stavu prema mogućim mirovnim pregovorima u vezi sa sukobom u Ukrajini, Vajdelova je naglasila da je potrebno hitno prekinuti borbena dejstva.
– Za početak, željela bih da vidim sve strane za pregovaračkim stolom – to je naša dužnost. Moramo da okončamo sukob što je prije moguće. To je moj stav – rekla je Vajdelova.
Prema njenim riječima, Njemačka je u periodu nakon Drugog svjetskog rata tradicionalno imala ulogu „neutralnog posrednika“, ali je Berlin sada izgubio taj kapacitet.
– Više ne možemo da igramo tu ulogu jer smo postali previše duboko upleteni. Rusija nas doživljava kao stranu u sukobu. S obzirom na svu tu vojnu retoriku, to nije iznenađujuće – primjetila je Vajdelova, prenosi RT Balkan.
Vajdelova je takođe ukazala da je trenutni politički kurs njemačke vlade pogrešan.
Pozvala je rukovodstvo, uključujući i kancelara Fridriha Merca, da odustane od jednostranih kontakata.
– Da sam na mjestu Fridriha Merca – ili bilo koga drugog – jednostavno bih savjetovala da odmah otputuje u Rusiju i sjedne za pregovarački sto sa Putinom. A zatim da ode kod Zelenskog. Ili prvo kod Zelenskog – mada ionako stalno putuju u Kijev. Idu samo u Kijev, a nikada u Moskvu – izjavila je Vajdelova.
Dodala je da bi, nakon posjeta Moskvi i Kijevu, njemački predstavnici trebalo da otputuju u Sjedinjene Države kao posrednici i usaglase jedinstvenu pregovaračku poziciju.
Prema njenim riječima, takav potez bio bi potpuno u skladu sa tradicionalnim diplomatskim pristupom Njemačke.
– Ne razumijem zašto se ovo ne radi. Ja bih tako postupila – zaključila je.
Prethodno je Putin napomenuo da su određenim evropskim predstavnicima, putem diplomatskih kanala, upućeni pozivi da posjete Moskvu kako bi razjasnili svoj stav o eventualnom učešću u mirovnom procesu.
Kao odgovor na to, Merc je izrazio spremnost za razgovore sa Rusijom, uz napomenu da bi takvi razgovori, po njegovom mišljenju, trebalo da se odvijaju na neutralnoj teritoriji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
5 h1
Svijet
2 mj0
Republika Srpska
3 mj45
Svijet
3 mj1
Svijet
1 h0
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu