Njemačka Vlada upozorava Kijev da ne širi ukrajinski sukob na baltički region, nakon udara na libijsku luku Bengazi i napada na ruski brod u Baltičkom moru, objavio je magazin "Špigl", pozivajući se na neimenovane izvore.

List navodi da ovi napadi postavljaju pitanje pred njemačku Vladu da li bi se neprijateljstva mogla proširiti na vode kod njemačke obale.

Njemačke vlasti su posljednjih sedmica, na različitim nivoima, snažno pozivale ukrajinsku stranu na uzdržanost.

"U njemačkim bezbjednosnim krugovima postoji zabrinutost da proširenje vojnih operacija Ukrajine na baltički region nosi nepredvidiv rizik od eskalacije sukoba", ističe list.

Član predsjedničkog savjeta Libije Mosa el Koni okrivio je Kijev za udare na luku Bengazi i nazvao ih neprihvatljivim.

Ruski teretni brod "Sparta dva", na putu od Sankt Peterburga do Kalinjingrada, napadnut je 21. novembra sa dva drona u međunarodnim vodama u Finskom zalivu.

Čak je i Ministarstvo odbrane Finske pretpostavilo da je civilni brod napala Ukrajina.