Upotreba bombe EF-SON obustavlja se do daljeg u svim policijskim operacijama u Francuskoj, nakon što je petnaestogodišnji učenik u Lansu ostao bez šake. Nalog je danas izdao generalni direktor policije Luj Ložije.

Ograničenje se ranije odnosilo samo na proteste srednjoškolaca, a sada je prošireno na sve operativne situacije, navodi se u telegramu generalnog direktora policije u koji je Figaro imao uvid.

Širom Francuske od septembra traju protesti koje su pokrenuli studenti i đaci, tražeći veća ulaganja u obrazovni sistem. Njima su se ubrzo pridružili građani nezadovoljni visokim troškovima života.

Demonstranti traže povećanje zarada i konkretne socijalne i ekonomske mjere vlade. Sindikati upozoravaju da je rast troškova života smanjio kupovnu moć zaposlenih i da veliki broj radnika u javnom sektoru ima osnovnu platu nižu od minimalne zarade, prenosi Tanjug.

Sindikati smatraju da dosadašnji razgovori sa francuskom vladom nisu donijeli konkretne rezultate. Premijer Sebastijen Lekorni najavio je jednomjesečne razgovore o pet oblasti, uključujući hitne mjere za povećanje najnižih zarada, ali sindikati insistiraju na opštem povećanju plata, a ne samo na korekcijama najnižih primanja.