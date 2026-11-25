Štrajk je organizovao sindikat ADEDI koji kao glavne razloge navodi male plate, loše stanje sa energentima i probleme u zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

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Radnici metroa pridružili su se u štrajku zaposlenima u državnom sektoru. Najavljena je i obustava trajektnog saobraćaja ka kopnenom dijelu i ostrvima, pošto su se obustavi rada pridružili i pomorci. Svoje učešće u protestu potvrdili i profesori srednjih škola.

Prema navodima lokalnih medija, ljekari državnih bolnica učestvuju u štrajku, dok će na radnim mjestima u medicinskim ustanovama ostati redovne smjene, prenosi Srna.

Sindikati civilnog vazduhoplovstva, koji zastupa kontrole leta, mehaničare i administraciju, takođe su najavili obustavu rada, ali je Administracija za civilni saobraćaj to spriječila prijavom sudu zbog čega je njihovo učešće proglašeno nelegalnim.

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Istovremeno su za danas u više od 60 gradova širom Grčke zakazane i demonstracije.