Generalni konzul BiH u Štutgartu Vera Sajić izjavila je Srni da statistički podaci pokazuju da je gotovo 9.000 državljana BiH napustilo Njemačku i vratilo se u matičnu zemlju, ocijenivši da na odluku o sve većem povratku utiču ekonomski i životni faktori.

Sajićeva je navela, pozivajući se na podatke njemačkog Saveznog zavoda za statistiku Destatis, da je prošle godine 8.989 državljana BiH odjavilo boravak u Njemačkoj radi povratka u BiH.

"Ovi brojevi pokazuju da iseljavanje više nije jednosmjeran proces i da ekonomski i životni faktori u Njemačkoj navode značajan dio dijaspore na preispitivanje ostanka", ocijenila je Sajićeva.

Sajićeva je istakla da su najnoviji podaci njemačkog Saveznog ureda za statistiku samo zvanična potvrda trenda kojem se u diplomatsko-konzularnoj mreži svjedoči već duže vrijeme.

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"Ovaj proces povratka naših državljana intenzivnije je počeo od 2020. godine, u periodu kada sam obavljala dužnost generalnog konzula u Minhenu i od tada bilježimo da se taj broj iz godine u godinu kontinuirano povećava", kaže Sajićeva.

Ona je napomenula da konzulati ne vode preciznu statistiku o odjavama i povratku, jer to nije u opisu njihovog posla, ali imaju vrlo jasan uvid u ovaj trend iz konkretnog razloga.

"Većina naših građana koji trajno napuštaju Njemačku obraća se diplomatsko-konzularnim predstavništvima radi izdavanja potvrde o dužini boravka u inostranstvu, kako bi kasnije u BiH mogli iskoristiti carinsku povlasticu pri uvozu vlastitog automobila", kaže Sajićeva.

Kako je pojasnila, upravo kroz svakodnevno izdavanje ovih potvrda i direktnu komunikaciju sa strankama u Generalnom konzulatu u Štutgartu jasno se vidi o kakvom se obimu povratka radi.

Na osnovu tog uvida, dodala je, može se reći da se ne radi samo o starijoj populaciji ili penzionerima, već da su to mahom mlađi ljudi i cijele porodice, prenosi Srna.

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"Posebno je primjetno da se na povratak najčešće odlučuju roditelji u trenutku kada njihova djeca treba da krenu u školu, jer žele da im djeca odrastaju, obrazuju se i grade svoj identitet u mjestu gdje su se rodili", ukazala je Sajićeva.

Uz to, naglasila je, i sve veći troškovi života u Njemačkoj, s jedne strane, te nove poslovne prilike, pokretanje vlastitih biznisa i mogućnost rada na daljinu u BiH, s druge strane, dodatno motivišu mlade ljude da se vrate i svoje znanje i iskustvo stečeno u Njemačkoj ulože u razvoj svoj zavičaj.