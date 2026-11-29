Izraelske odbrambene snage /IDF/ ubile su tri operativca Hamasa u napadu u oblasti Rafah, u južnom dijelu Gaze.

Vojska je identifikovala ubijene kao Osamu Musu Hamada Mašukija i Ismaila Hamada Ismaila Abu Džazara, pripadnike pomorskih snaga Hamasa u Rafi, kao i Imada al-Dina Mahmuda Ismaila Abu Džazara, člana vojnog krila grupe, objavio je portal "Baha".

"Teroristi su nastavili terorističke napade na izraelske civile i trupe IDF-a i radili na obnavljanju kapaciteta Hamasa, kršeći primirje, i eliminisani su kako bi se uklonila prijetnja koju su predstavljali", navedeno je u saopštenju vojske.