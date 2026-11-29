"Božićna kuća" sa 901.485 blistavih lampica u austrijskom gradu Bad Tacmansdorf predstavlja novi svjetski rekord, objavio je Institut za rekorde Njemačke /RID/.

RID podsjeća da je ovim ubjedljivo premašen prethodni rekord za "najviše lampica korišćenih u otvorenom božićnom izlaganju na privatnom stambenom imanju".

Sabine Golnhuber /52/ i njen suprug Džerald /71/, godinama ukrašavaju svoj posjed svjetlima i likovima iz svijeta Volta Diznija, prenio je DPA.

"Četiri mjeseca potrebno je da sve postavimo i četiri mjeseca da rastavimo", rekla je ona.

Svjetla i figure su naslagane u transportnom kontejneru, skladištu i praktično svakom raspoloživom uglu njihove kuće.

Kao dodatnu nagradu, par je sada dobio sertifikat za još jedan rekord, odnosno 206 božićnih figura na naduvavanje izloženih širom imanja, visine od 1,5 do devet metara, što je evropski rekord.

Sabine kaže da je njen entuzijazam počeo u djetinjstvu i adolescenciji kada je posjetila Diznilend sa porodicom.

Nakon što su se vjenčali, njenom mužu je dat izbor ili da se pridruži ili da se iseli. Par sada provodi osam mjeseci u godini radeći na svojoj božićnoj izložbi, prenosi Srna.

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Procjenjuje se da oko 30.000 do 40.000 ljudi posjeti božićnu izložbu svake sezone. Ulaz je besplatan, mada se posjetioci podstiču da doniraju novac kako bi pomogli ljudima u nevolji. Do sada je prikupljeno oko 400.000 evra.

Račun za struju nije posebno visok, zahvaljujući fotonaponskom solarnom sistemu i velikim baterijskim jedinicama za skladištenje energije.

Sljedeći cilj je da dostignu milion božićnih lampica, prekretnicu za koju su uvjereni da će je sljedeći put i ostvariti.

U njihovoj dnevnoj sobi nema jelke zbog nedostatka prostora, ali u bašti ima 60 ukrašenih drveća.

Prethodni rekord je iznosio 745.994 lampica, a postigla ga je porodica iz Njujorka 2025. godine.