Njemačkom ministru spoljnih poslova Johanu Vadefulu moglo bi da se postavi pitanje da li je bio trezan kada je iznosio svoje stavove o Rusiji, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov u razgovoru sa novinarom agencije „Vesti“ Pavelom Zarubinom.

Ušakov je istakao da su tvrdnje prema kojima se mir može postići samo kroz konfrontaciju sa Rusijom „u najmanju ruku neobične“.

„Može se postaviti pitanje: 'Da li je ovo rečeno u treznom stanju?' Ne znam. U svakom slučaju, čuti takve izjave od jednog spoljnopolitičkog zvaničnika je, u najmanju ruku, neobično“, rekao je Ušakov.

Na izjave njemačkog ministra osvrnuo se i portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ocijenivši ih kao nekompetentne.

„Nadam se da je ovo na neki način izvučeno iz konteksta ili pogrešno predstavljeno. Jer, ako je to zaista istina, onda to ukazuje na duboku nekompetentnost osobe koja je izgovorila te riječi“, rekao je Peskov Pavelu Zarubinu, novinaru agencije „Vesti“.

Vadeful je 24. novembra izjavio da će „mir i stabilnost u Evropi postojati samo kroz konfrontaciju sa Rusijom, a ne kroz saradnju sa njom“. On je to okarakterisao kao „trezvenu analizu“.