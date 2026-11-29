Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH, Dino Konaković, proglasio je nepoželjnim osobama (persona non grata) četvoricu iranskih diplomata u BiH, čime je naloženo čime je praktično naloženo njihovo protjerivanje iz BiH.

Kako piše Istraga.ba, bezbjednosne agencije BiH su dostavile ministru Konakoviću informaciju da se ove diplomate bave obavještajnim radom na teritoriji zemlje domaćina. Četvorica iranskih diplomata napustila su Bosnu i Hercegovinu 25. novembra ove godine.

Prema informacijama „Istrage“, protjerani su treći savjetnik u Ambasadi Irana u Sarajevu Hosein Mahdijan Fard, zatim dvojica atašea Morteza Fazali i Ehsan Sadžadi Monazah, te Sejed Jaser Sejed Mohamad. Svi oni, osim Sejeda Jasera Sejeda Mohamada, nalazili su se na listi akreditovanih diplomata u Bosni i Hercegovini.

Bezbjednosne agencije više država registrovale su Hoseina Mahdijana Farda kao službenika MOIS-a (Ministarstvo obavještajnih poslova i bezbjednosti), glavne obavještajne službe Islamske Republike Iran. Zvanični naziv na persijskom jeziku je Vezarat-e Etelaat Džomhuri-je Eslami-je Iran (često skraćeno VEVAK ili VAJA). Agenti ove službe poznati su kao „nepoznati vojnici imama Zamana“. Ova služba dovodi se u vezu sa brojnim atentatima širom svijeta, kao i sa hakerskim napadima MOIS-a.

Hosein Mahdijan Fard u Bosni i Hercegovini službovao je od sredine 2025. godine, kada ga je Ministarstvo inostranih poslova BiH zvanično akreditovalo kao trećeg savjetnika u Ambasadi Islamske Republike Iran u Sarajevu. Prije desetak godina službovao je u Njemačkoj.

Ostala trojica protjeranih diplomata dovode se u vezu sa IRGC-om, odnosno Iranskom revolucionarnom gardom.

Odluku o protjerivanju iranskih diplomata donio je ministar Konaković, pozivajući se na Pravilnik o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe.

Prema Pravilniku koji je 2004. godine usvojilo Predsjedništvo BiH pod predsjedavanjem Dragana Čovića, odluku o proglašenju osobe nepoželjnom ili neprihvatljivom za šefove diplomatskih, konzularnih i međunarodnih misija (ambasadore, generalne konzule i sl.) donosi Predsjedništvo na prijedlog ministra inostranih poslova. Za ostalo diplomatsko i nediplomatsko osoblje odluku samostalno donosi ministar.

Konaković je iskoristio mogućnost da mu za ovu odluku nije bila potrebna ničija prethodna saglasnost, ali Istraga napominje da je upravo on u junu prošle godine akreditovao Hoseina Mahdijana Farda, koji je ranije, kao iranski diplomata, dovođen u vezu sa nezakonitim aktivnostima u Berlinu.