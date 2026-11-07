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Kome je Tramp ponudio mjesto portparola Bijele kuće?

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АТВ редакција
07.11.2026 21:48

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Predsjednik SAD-a Donald Tramp govori tokom obilaska radova na izgradnji balske sale Bijele kuće, u srijedu, 4. novembra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je mjesto portparola Bijele kuće ponudio predsjedniku UFC-a Dejni Vajtu.

"Drago mi je da objavim da je velikom Dejni Vajtu, borcu i ratniku, ponuđeno mjesto portparola SAD. Dejna, molim te, prihvati posao", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Tramp je dodao da je zamolio Vajta da za svoje pomoćnike postavi Islama Mahačeva i Habiba Nurmagomedova, ako pristane da postane portparol Bijele kuće.

UFC je najveća i najprestižnija svjetska organizacija za mješovite borilačke vještine (MMA).

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Tagovi :

Donald Tramp

Bijela kuća

Amerika

portparol

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