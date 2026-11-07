Pojava bez presedana: Meteorolozi objavili upozorenje za predstojeće dane u Evropi

Meteorolozi su upozorili da bi neuobičajeno rano slabljenje polarnog vrtloga, ogromne cirkulacije hladnog vazduha iznad Arktika, u narednim ned‌jeljama moglo da donese hladnije vrijeme u pojedinim dijelovima Evrope, Sheverne Amerike i Azije, iako je uticaj ove pojave na predstojeću zimu za sada neizvjestan.

Hladni talas

Ovaj poremećaj bi mogao da dovede do pojave hladnih talasa u sjevernoj i centralnoj Evropi, uključujući dijelove Skandinavije, Britanska ostrva, Njemačku i Poljsku, prenio je danas Juronjuz.

Kako navode stručnjaci, ovakav fenomen obično jača tokom jeseni, dostižući vrhunac oko januara, nakon čega postepeno slabi pred kraj zime.

Do značajnih poremećaja, koji omogućavaju prodor arktičkog vazduha dublje prema jugu, obično dolazi u periodu između januara i marta.

Naučnici uočili znake poremećaja

Ove godine naučnici su, međutim, uočili znake poremećaja već u novembru, što je pojava bez presedana u modernim meteorološkim zapisima.

Meteorolog sa Univerziteta u Redingu, Endru Čarlton-Perez, naveo je da naučnici nikada ranije nisu zabilježili naglo zagrijavanje stratosfere tako rano u sezoni.

Mogući uticaj snažnog fenomena El Ninjo

Naučnici takođe ispituju mogući uticaj snažnog fenomena El Ninjo, koji se razvija u Pacifiku, a koji može da utiče na atmosfersku cirkulaciju i doprinese poremećajima u polarnom vrtlogu.

Klimatske promjene

Kao mogući faktor koji utiče na određene atmosferske procese pominju se i klimatske promjene, iako još nije utvrđena direktna veza sa ovom trenutnom pojavom.

Meteorolozi prate razvoj situacije

Za sada, meteorolozi nastavljaju da prate razvoj situacije, a očekuje se da će naredne ned‌jelje pružiti jasniju sliku o tome da li će ovaj poremećaj dovesti do značajnih promjena u zimskim vremenskim prilikama širom sjeverne hemisfere, prenosi Tan‌jug.