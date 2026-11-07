Broj žrtava povećan na šest: U pucnjavi učestvovala dva napadača

Autor:ATV redakcija
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Broj ubijenih u Krakovu povećan je na šest, a u pucnjavi su učestvovala dva napadača i privedeni su, rečeno je iz policije.
Gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je četvorodnevnu žalost, do 11. novembra, nakon pucnjave u kojoj je poginulo šest ljudi.
Gibala je sazvao krizni štab u gradskoj upravi, gdje su u toku aktivnosti nadležnih službi, prenosi TVP.
Ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kjervinski izjavio je da je jedan od povrijeđenih u veoma teškom stanju i da je u toku njegova operacija.
U pucnjavi je povrijeđen i ruski državljanin, rekao je neimenovani izvor upoznat sa situacijom za RIA Novosti, ali nije navodio stanje ranjenog muškarca.
"U ovom trenutku, potvrđeno je šest smrtnih slučajeva u današnjem napadu na Trgu u Krakovu", navodi se u saopštenju policije.
Iz policije su naveli da je osoba koja je otvorila vatru 25-godišnji poljski državljanin.
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"Jedan od njih je ranjen i prevezen je u bolnicu", rekao je izvor iz policije agenciji RIA Novosti.
Jedan od očevidaca ispričao je za RIA Novosti da je policija ranila napadača u Krakovu.
"Bio sam u blizini i vidio sam kako mu previjaju rane na licu mjesta. Policajac na licu mjesta potvrdio je da je u pitanju prostrjelna rana. Već je odveden", rekao je izvor.
Prema riječima očevidaca, napadač je ispalio više hitaca.
Pucnjava se dogodila nešto poslije 15.00 časova na glavnom trgu u istorijskom centru Krakova, jednom od najpoznatijih i najposjećenijih turističkih mjesta u Poljskoj.
Prema informacijama policije, napadač je automobilom ušao na trg i počeo pucati na ljude koji su se ti zatekli.
Pucnjava je izazvala paniku. Ljudi su bježali s trga i sklanjali se u obližnje trgovine i ugostiteljske objekte.
Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i tokom intervencije pucali su na osumnjičenog koji je ranjen.
U pucnjavi je povrijeđeno više od deset ljudi, a među njima su i dvojica policajaca.
(SRNA)
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