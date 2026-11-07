Broj žrtava povećan na šest: U pucnjavi učestvovala dva napadača

Broj ubijenih u Krakovu povećan je na šest, a u pucnjavi su učestvovala dva napadača i privedeni su, rečeno je iz policije.

Proglašena četverodnevna žalost

Gradonačelnik Krakova Lukaš Gibala proglasio je četvorodnevnu žalost, do 11. novembra, nakon pucnjave u kojoj je poginulo šest ljudi.

Gibala je sazvao krizni štab u gradskoj upravi, gdje su u toku aktivnosti nadležnih službi, prenosi TVP.

Ministar unutrašnjih poslova i administracije Marćin Kjervinski izjavio je da je jedan od povrijeđenih u veoma teškom stanju i da je u toku njegova operacija.

U pucnjavi je povrijeđen i ruski državljanin, rekao je neimenovani izvor upoznat sa situacijom za RIA Novosti, ali nije navodio stanje ranjenog muškarca.

Šest smrtnih slučajeva, povrijeđeno više od deset ljudi

"U ovom trenutku, potvrđeno je šest smrtnih slučajeva u današnjem napadu na Trgu u Krakovu", navodi se u saopštenju policije.

Iz policije su naveli da je osoba koja je otvorila vatru 25-godišnji poljski državljanin.

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"Jedan od njih je ranjen i prevezen je u bolnicu", rekao je izvor iz policije agenciji RIA Novosti.

Jedan od očevidaca ispričao je za RIA Novosti da je policija ranila napadača u Krakovu.

"Bio sam u blizini i vidio sam kako mu previjaju rane na licu mjesta. Policajac na licu mjesta potvrdio je da je u pitanju prostrjelna rana. Već je odveden", rekao je izvor.

Prema riječima očevidaca, napadač je ispalio više hitaca.

Pucnjava se dogodila nešto poslije 15.00 časova na glavnom trgu u istorijskom centru Krakova, jednom od najpoznatijih i najposjećenijih turističkih mjesta u Poljskoj.

Prema informacijama policije, napadač je automobilom ušao na trg i počeo pucati na ljude koji su se ti zatekli.

Pucnjava je izazvala paniku. Ljudi su bježali s trga i sklanjali se u obližnje trgovine i ugostiteljske objekte.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i tokom intervencije pucali su na osumnjičenog koji je ranjen.

U pucnjavi je povrijeđeno više od deset ljudi, a među njima su i dvojica policajaca.

(SRNA)