Prema najnovijim preliminarnim rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora u Španiji, nakon prebrojanih oko 30 odsto glasova, konzervativna Narodna partija (PP) osvojila je 132 mandata, dok socijalisti (PSOE) imaju 120 poslaničkih mjesta.

Krajnje desničarski Voks osvojio je 49 mandata, što znači da bi PP i Voks zajedno imali 181 poslanika, odnosno pet više od 176 mandata, koliko je potrebno za parlamentarnu većinu i formiranje vlade.

Prema trenutno dostupnim podacima, raspodjela mandata izgleda ovako:

Narodna partija (PP): 132 mandata

Socijalisti (PSOE): 120 mandata

Vox: 49 mandata

Frente Amplio: 10 mandata

ERC: 11 mandata

EH Bildu: 7 mandata

Junts: 5 mandata

Adelante Andalucía: 4 mandata

Podemos: 3 mandata

PNV: 3 mandata

BNG: 2 mandata

UPN: 2 mandata

Koalicija Kanarskih ostrva: 1 mandat

Izlaznost je, prema preliminarnim podacima, iznosila 79 odsto, ali ni taj podatak još nije konačan.

Rezultati ukazuju na mogućnost promene vlasti u Španiji, s obzirom na to da bi dosadašnji opozicioni blok, koji čine PP i Voks, mogao da obezbedi većinu u parlamentu.

Podsjetimo, u Španiji su danas održani vanredni parlamentarni izbori na kojima građani biraju 350 poslanika donjeg doma parlamenta.

Za formiranje parlamentarne većine potrebno je najmanje 176 mandata.

Premijer Pedro Sančez, koji je na čelu manjinske koalicione vlade i na vlasti je od 2018. godine, raspisao je izbore nakon višemjesečne parlamentarne blokade i pada podrške njegovoj vladi, poslije dvije teške nesreće na mreži brzih pruga u kojima je poginulo više od 100 ljudi.

Glavni rivali socijalistima su konzervativna Narodna partija (PP), koju predvodi Alberto Nunjez Fejho, i krajnje desničarski Voks.

Ranije večeras, odmah nakon zatvaranja biračkih mesta u 20 časova, anketa agencije Sigma Dos za španski javni servis RTVE pokazala je da su PP i Voks blizu osvajanja parlamentarne većine.