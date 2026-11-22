Ministri odbrane Njemačke i Velike Britanije Boris Pistorijus i Ves Striting ne djeluju da su pri zdravom razumu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ne mogu da komentarišem izjave ljudi koji, po mom mišljenju, ne djeluju zdravorazumski", rekao je Lavrov komentarišući izjave dvojice ministara u vezi sa ukrajinskim napadima na Rusiju.

Rusija tvrdi da isporuke oružja Ukrajini ometaju rješavanje sukoba i direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob.

Lavrov je napomenuo da će svaka pošiljka oružja za Ukrajinu biti legitimna meta za Rusiju, prenosi Srna.