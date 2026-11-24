Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je održao istorijski sastanak sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim na zapadu Ukrajine i da se nada da je ovo prilika za obnavljanje odnosa dvije zemlje.

Mađar i Zelenski su se sastali u gradu Užgorod, u Zakarpatju, u blizini granice sa četiri članice EU - Mađarskom, Rumunijom, Slovačkom i Poljskom.

Zakarpatje je dom etničke mađarske manjine, a odnos Kijeva prema njoj dugo je bio izvor sporova između dvije zemlje.

Mađarska je pod prethodnim premijerom Viktorom Orbanom bila najveći protivnik učlanjenju Ukrajine u EU.

Ukrajinski parlament je prošlog mjeseca usvojio zakon kojim se proširuje pravo govornika mađarskog jezika i drugih manjina da se obrazuju na svom maternjem jeziku, što je Budimpešta pozdravila.

Vlada Mađarske potom je odustala od primjedbi na otvaranje pregovora Ukrajine sa EU o unutrašnjem tržištu i standardima konkurentnosti.

"Činimo sve što je potrebno da otvorimo klastere u pregovorima o pristupanju Ukrajine EU", napisao je Zelenski na "Telegramu" uoči susreta sa Mađarom i dodao da Kijev radi sve što može da bi imao dobre i konstruktivne odnose sa susjedima, prenosi Srna.