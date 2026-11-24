Najmanje 20 ljudi umrlo je u Iranu u posljednjih mjesec dana od trovanja alkoholom, a više od 350 je na liječenju, javila je televizijska kuća "IRIB".

Najveći broj slučajeva trovanja zabilježen je u gradu Nišapur na sjeveroistoku Irana /211 slučajeva/ i u Širazu na jugu zemlje /66 slučajeva/.

Prosječna starost otrovanih osoba je 30 godina, a najmlađa ima 12 godina. Ovo nije jedino dijete mlađe od 18 godina otrovano alkoholom, navodi se u izvještaju, prenosi Srna.