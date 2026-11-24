EU od decembra uvodi privremene kvote za uvoz dva tipa hibridnih putničkih vozila, u pokušaju da se izbori sa naglim porastom uvoza kineskih hibridnih automobila, saopštila je Evropska komisija.

U saopštenju se navodi da se mjere odnose na uvezena potpuno hibridna električna vozila i plag-in hibridna električna vozila iz svih regija. U oba tipa kombinuju se motor sa unutrašnjim sagorijevanjem sa motorom na baterije.

Komisija napominje da su kvote određene za svaku izvoznu ekonomiju i važiće najviše 200 dana i dodaje da bi EU mogla da uvede dugoročne mjere u narednim mjesecima.

Ovaj potez dolazi nakon što su se Brisel i Peking u oktobru dogovorili da ograniče kineski izvoz hibridnih automobila u Evropu.

Prema podacima EU, uvoz hibridnih putničkih vozila iz Kine u EU naglo je porastao posljednjih godina, prenijela je agencija DPA, prenosi Srna.

Svijet Lideri zemalja centralne Evrope odbili prijedlog budžeta EU

Kina je izvezla oko 46.000 hibridnih automobila u EU tokom 2023. godine, a taj broj je porastao na 500.000 u periodu od jula prošle do juna ove godine.

Prema novim kvotama, Kini će biti dozvoljeno da izveze nešto više od 86.000 hibridnih automobila u EU u tromjesečnom periodu od decembra do februara naredne godine, a zatim nešto više od 88.000 od marta do maja.