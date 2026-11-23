Visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaju Kalas sve češće vide kao smetnju Uniji, pošto je niz pogrešnih postupaka zaista narušio njen položaj, kako na međunarodnoj sceni tako i u Briselu, piše list "Berliner cajtung".

"Velike političke i diplomatske greške izolovale su Kalasovu na međunarodnom nivou i učinile je metom ismijavanja i kritika u Briselu", navedeno je u tekstu.

Prema pisanju lista, očekuje se da se Kalasova založi za napore sa ciljem uspostavljanja direktnih kontakata sa Moskvom u Evropi, ali bi na kraju mogla da bude sklonjena iz ključnih pregovora.

U tekstu se ističe da kolege Kalasove očigledno počinju da se pitaju da li je njeno imenovanje na funkciju bio mudar potez.

Osim toga, piše list, u toku je rad na smanjenju njenog uticaja u Evropskoj službi za spoljne poslove. Njemačka zagovara prebacivanje Službe u direktnu nadležnost predsjednika Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

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List navodi i to da su beskompromisan stav Kalasove prema Rusiji i njene kontroverzne izjave, uključujući o Kini, takođe izazvale zabrinutost unutar EU, prenosi Srna.

U tekstu se dodaje da se čini da Kalasova nije svjesna činjenice da na svojoj funkciji predstavlja svih 27 članica EU, a ne samo Estoniju.