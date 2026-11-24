Šef Agencije UN za borbu protiv side /UNAIDS/ Bini Bjanjima upozorila je da bi sljedeće godine broj novih infekcija HIV-om mogao da počne da raste sa istorijski najnižeg nivoa zbog nedovoljno novca, te kampanja protiv ljudskih prava.

"Na pragu smo da iskorijenimo sidu, što je najveća priča o globalnom zdravlju, i baš kada bi trebalo da je završimo, smanjenje budžeta i umanjivanje ljudskih prava prijete da nam oduzmu napredak", rekla Bjanjama Rojtersu.

Ona je navela da još nema zvaničnih podataka, ali da su vidljivi "znaci preokreta".

Prema posljednjim podacima UNAIDS-a, broj novih infekcija prošle godine bio je 1,2 miliona, što je najniži nivo ikada, u odnosu na vrhunac od 3,5 miliona zaraženih ljudi 1994. godine.

Ovakav rezultat postignut je iako je prošle godine finansiranje borbe protiv side umanjeno za petinu.

Bjanjima, koja je iz Ugande, izjavila je da bi uticaj smanjenja finansiranja uskoro mogao da počne da se pokazuje u broju zaraženih, jer neke zemlje zatvaraju klinike za prevenciju i smanjuju broj zaposlenih.

"Sve su to znaci onoga što dolazi, a to je vjerovatno porast broja novih infekcija", dodala je ona i ukazala da se broj zaraženih već povećava u dijelovima Južne Amerike, prenosi Srna.

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Osim smanjenja finansiranja, Bjanjima je rekla da globalni politički negativan stav prema pristupu žena seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima LGBT osoba predstavlja "ozbiljnu prijetnju".

UN su postavile cilj da okončaju HIV i sidu kao prijetnju javnom zdravlju do 2030. godine.